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- Avcılar'da komutlarına uymayan köpeğini acımasızca darbetti
Avcılar'da komutlarına uymayan köpeğini acımasızca darbetti
- 03.08.2022 - 10:46
- Güncelleme : 03.08.2022 - 10:58
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kişi, gece saatlerinde köpeğini dolaştırmaya çıkardı.
Kimliği belirsiz şahıs, köpeğine komutlar vermeye başladı.
Bir süre sonra köpeği emirlerine uymayınca tekme atarak darbetmeye başladı.
Köpeğine şiddet uyguladı
Daha sonra köpeğini kucağına alıp yere savurdu. Canı yanan hayvan, sürüklenerek ve tokat atılarak yürütülmeye çalışıldı.
Apartmana girdiği esnada olayları görev çevredeki bir vatandaş, "Sen ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.
O anlar kaydedildi
Görenleri hayrete düşüren olay, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, adamın köpeği önce yerde tekmelemesinin ardından kucağına alarak yere savurduğu ve tasmasından tutarak götürmeye çalışırken hayvana defalarca tokat attığı görüldü.
Avcılar'da komutlarına uymayan köpeğini acımasızca darbetti VİDEO