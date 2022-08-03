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Avcılar'da komutlarına uymayan köpeğini acımasızca darbetti

Avcılar'da komutlarına uymayan köpeğini acımasızca darbetti

Köpeğini dolaştırmaya çıkan bir şahıs, komutlarına uymayınca köpeğine adeta işkence yaptı. O anlar kaydedildi.