Avcılar'da köpekler, motosiklet ve çek çek sürücülerine saldırıyor

Yoldan geçenlere sataşmayan bir köpek sürüsü, motosiketlileri ve çek çek arabalarını görünce havlayarak kovalamaya başlıyor. Uzmanlar köpeklerin bu durumu 'alan korum' içgüsü olarak yorumluyor.

İstanbul Avcılar'daki Merkez Mahallesi’nde bulunan Marmara Caddesi'nin Havuz Meydanı, yayalar için trafiğe kapatıldı.

Meydandan ayrılmayan köpekler ise burayı kendilerine mesken belirledi.

Ancak köpek sürüsü, sabah saatlerinde meydandan geçen motosikletlileri ve çek çek arabalarını görünce havlayarak ve kovalayarak tepki gösteriyor.

Araç yavaşlarsa sakinleşiyor

Sessiz elektrikli motosikletlere kayıtsız kalan ancak gürültü çıkaran araçların sürücülerinin tepki göstermesi halinde daha fazla havlayan ve uzun süre onu takip eden köpekler aracın yavaşlaması halinde giderek sakinleşiyor.

"Gürültülü motosikletleri rahat bırakmıyorlar"

Meydanda yıllardan bu yana simit satan Hüseyin Temel, "Anne ve babalar çocuklarını meydanda serbest bırakıyor. Kurye veya su taşıyan motosikletlerin buradan geçmesi tehlike. Köpekler gürültü ile geçen motosikletlileri rahat bırakmıyor. Çek çek arabalarına tepki gösteriyorlar. Bu köpekler hiç kimseye zarar vermez." dedi.

"Hayvanı kızdırmak yerine o bölgeden sakin geçmek daha iyi"

DHA'ya konuşan veteriner hekim Gözde Gülseven, köpeklerin bu davranışlarının doğal olduğunu belirtirken şöyle dedi:

"Köpeklerde diğer hayvanlara oranla gelişmiş ‘Alan koruma içgüdüsü’ var. Bu meydanı da sahiplenmiş durumdalar. Motorlu araçlar çok gürültülü. Sessizliği bozan gürültüyü duyan hayvanlar alanı korumak için buna doğal bir refleksle tepki veriyor. Bu durumlarda daha sakin geçişler yapmakta fayda var. Tepki vererek hayvanı daha kızdırmak yerine o bölgelerden daha sakin geçersek daha doğru olur. Atık toplayıcılara tepkileri ile belki taşıdıkları şeye tepkidir veya muhtemelen geçmişte belki bunlardan şiddet gördükleri için çek çek arabaları onlar için sembolik bir anlam ifade ediyor. Bu nedenle hayvan çek çek gördüğü zaman tepki vermeye başlıyor bu da doğal bir davranış."





















