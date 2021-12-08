Euro
15.4959
1.83%
Dolar
13.709
1.62%
Altın
787.46
1.69%
Borsa
1.99
0.48%
Bitcoin
695.001
-2.22%
BTXN Coin
45.19
-3.31%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Avcılar'da kulübesi yanan bekçi, kimliklerine üzüldü

    Bir inşaatın bekçi kulübesi, elektrik panosunun alev alması sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Canını kurtaran bekçi, kimliklerinin yanmasına üzüldüğünü söyledi.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da kulübesi yanan bekçi, kimliklerine üzüldü

    İstanbul Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'ndeki Mine Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan ve yeniden inşaatına başlanan binanın bekçi kulübesinde bulunan elektrik panosu, dün saat 16.00 sıralarında alev aldı.

    Kulübe bir anda alev topuna dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiyeye haber verildi.

    Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, kulübedeki yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

    KİMLİKLER İÇİN BAŞVURUSU İSTENDİ

    Polis ekibi de olay ile ilgili soruşturma başlatırken, inşaat bekçisi elektrik panosunun alev alması üzerine kendisini dışarı attığını, kimliklerinin yandığı için üzüldüğünü söyledi. Polisler, kimlikler için Avcılar Polis Merkezi'ne başvurulmasını istedi.

    Avcılar'da kulübesi yanan bekçi, kimliklerine üzüldü ViDEO

    Avcılar da kulübesi yanan bekçi, kimliklerine üzüldü #1

    Avcılar da kulübesi yanan bekçi, kimliklerine üzüldü #2

    Avcılar da kulübesi yanan bekçi, kimliklerine üzüldü #3

    Avcılar da kulübesi yanan bekçi, kimliklerine üzüldü #4

    Avcılar da kulübesi yanan bekçi, kimliklerine üzüldü #5

    Avcılar da kulübesi yanan bekçi, kimliklerine üzüldü #6

    Avcılar da kulübesi yanan bekçi, kimliklerine üzüldü #7

    Avcılar da kulübesi yanan bekçi, kimliklerine üzüldü #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir