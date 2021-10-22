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    Avcılar’da, mermerlerin altında kalan sürücü vefat etti

    Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir mermer dükkanına gelen Sinan Çelik, kamyonundaki mermerleri indirmeye başladı. Çelik, mermerlerin üzerine devrilmesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 16:15
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    Avcılar’da, mermerlerin altında kalan sürücü vefat etti

    İstanbul’un Avcılar ilçesinde, Sinan Çelik isimli şahıs, kamyonuyla D-100 karayolu Yan Yol Avcılar kesimi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki mermer satılan dükkana geldi.

    Çelik, kamyondaki mermerleri indirmeye başladı.

    Mermerler bir anda, bilinmeyen bir sebepler Çelik’in üzerine devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattı.

    Avcılar’da, mermerlerin altında kalan sürücü vefat etti VİDEO

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Olay yerine gelen Çelik’in yakınları, sinir krizleri geçirdi.

    Çelik’in cansız bedenini gören yakınları, ağıtlar yakmaya ve iş yeri sahipleri ile tartışmaya başladı.

    Avcılar’da, mermerlerin altında kalan sürücü vefat etti #1

    ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI

    Gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesi ile sona erdi.

    Çelik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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    Avcılar’da, mermerlerin altında kalan sürücü vefat etti #3

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