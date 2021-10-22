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- Avcılar’da, mermerlerin altında kalan sürücü vefat etti
Avcılar’da, mermerlerin altında kalan sürücü vefat etti
- İHA
- 22.10.2021 - 16:12
- Güncelleme : 22.10.2021 - 16:15
İstanbul’un Avcılar ilçesinde, Sinan Çelik isimli şahıs, kamyonuyla D-100 karayolu Yan Yol Avcılar kesimi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki mermer satılan dükkana geldi.
Çelik, kamyondaki mermerleri indirmeye başladı.
Mermerler bir anda, bilinmeyen bir sebepler Çelik’in üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattı.
Avcılar’da, mermerlerin altında kalan sürücü vefat etti VİDEO
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen Çelik’in yakınları, sinir krizleri geçirdi.
Çelik’in cansız bedenini gören yakınları, ağıtlar yakmaya ve iş yeri sahipleri ile tartışmaya başladı.
ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI
Gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesi ile sona erdi.
Çelik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.