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    Avcılar'da pazarda alışveriş yapan kadının çantası çalındı

    Tezgahta ürünlere bakarken çantasını yanındaki bebek arabasına koyan kadın hırsızların dikkatinden kaçmadı.
    • DHA
    • 24.09.2021 - 09:42
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    Avcılar'da pazarda alışveriş yapan kadının çantası çalındı

    İstanbul Avcılar'da kapalı pazarda hırsızlık olayı yaşandı.

    Çocuğu ile pazara gelen bir kadın çantasını bebek arabasının altına koyarak, tezgah üzerindeki kıyafetlere bakmaya başladı.

    Bu sırada kadının arkasının dönük olmasını fırsat bilen 2 hırsız kadın, harekete geçti. Hırsızlar bebek arabasının altındaki çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

    YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Döndüğünde çantasının olmadığını gören kadın, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. O anları kameradan gören mağdur kadın polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

     

    HIRSIZLARI YAKALAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

    Çevrede inceleme yapan ekipler, pazarın 200 metre uzağında çantayı buldu. İçerisinde cep telefonu ve kredi kartları dururken, nakit para çalındığı tespit edildi.

    Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışması devam ediyor.

    Avcılar da pazarda alışveriş yapan kadının çantası çalındı #1

    Avcılar da pazarda alışveriş yapan kadının çantası çalındı #2

     

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