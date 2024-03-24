Avcılar'da restoran önünde cinayet İstanbul Avcılar'da adres sorarak restorana gelen 2 kişinin silahlı saldırısında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

İHA

Saat 05.00 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde, kırmızı renkli bir otomobille tezgah kuran pazarcıların yanına gelerek "Buralarda içkili bir restoran varmış, nerede?" diye soran 2 kişi, restoran önünde ateş açtı.

Kapıda duran şahsa ateş açıldı

Açılan ateş sırasında kapıda duran Muhammet Subaşı yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı genç kurtarılamadı

Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Subaşı (25) kurtarılamadı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırı düzenlenen işyeri ve çevresinde inceleme yaptı. Olay yerinde 6 boş kovan bulundu.

"Peş peşe ateş edip kaçtılar"

Görgü tanığı bir pazarcı ise şunları söyledi:

Kırmızı bir otomobil geldi. Bana 'Burada müzikhol varmış' diye sordu. 'Şurası' dedim. Sonra gitti durdu, döndü, bir baktım peş peşe ateş edip kaçtılar. 2 kişiydiler biri önde diğeri yanında. Camlar yarı açık, filmliydi. Çocuk var diye korktuk.

Kaçan silahlı saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)