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    Avcılar’da sahte pasaport hazırlayan şahsa gözaltı

    Haklarında yakalama kararı olan ve yurt dışına kaçmayı planlayan kişilerle ortak olarak sahte belgeler imal eden şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
    • 28.04.2022 - 09:00
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    Avcılar’da sahte pasaport hazırlayan şahsa gözaltı

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte kimlik ve pasaport düzenleyen bir şüphelinin peşine düştü.

    B.B. isimli şahsın, piyasadan temin ettiği bilgisayar ve yazıcı düzeneklerini Avcılar’da kiraladığı eve taşıdığını belirledi.

    Adresine baskın yapıldı

    Eve giden ekipler, kullanıma hazır 10 kimlik kartı, 13 Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun yanı sıra İsrail, Portekiz ve Suriye ülkelerine ait 11 sahte pasaport, 1 Almanya ülkesi sürücü belgesi, çeşitli kurumlara ait 10 mühür, boş çipli 5 bin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, yeni tip 4 bin 500 Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesi ile eski tip Türkiye Cumhuriyeti 2 bin sürücü belgesi bulundu.

    Avcılar’da sahte pasaport hazırlayan şahsa gözaltı #1

    3 bin sahte hologram ele geçirildi

    Evde renk değişimi ile kimliklerin ayırt edici özelliğinin gözle görülebilmesi amacıyla kullanılan 3 bin sahte hologram da bulundu. Bu hologramların; sahte belgenin orijinalinden ayırt edilmesini zorlaştırdığı, sadece uzman kişiler tarafından gerçeğinden ayırt edilebilecek kalitede olduğu dikkat çekti.

    Yakalama kararı olan ve yurt dışına kaçmak isteyenlerle iş yaptı

    Sahte pasaport ve kimliklerin; suç ve terör örgütleriyle bağlantısı bulunan ve yurt dışına kaçmak isteyen, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kasten adam öldürme gibi ağır ceza gerektiren suçlardan sabıkalı kişilere yönelik olarak hazırlandığı ortaya çıktı.

    DHA'nın haberine göre mahkemeye sevk edilen B.B. tutuklandı.

    Avcılar’da sahte pasaport hazırlayan şahsa gözaltı #2

    Avcılar’da sahte pasaport hazırlayan şahsa gözaltı #3


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