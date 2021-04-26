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- Avcılar’da tekel bayinde alkol alan 13 kişiye suçüstü
Avcılar’da tekel bayinde alkol alan 13 kişiye suçüstü
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir tekel bayinin arka tarafında oturup, alkol alan 13 kişi yakalandı.
- DHA
- 26.04.2021 - 13:59
- Güncelleme : 26.04.2021 - 14:01
İstanbul’da polis ekipleri koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimlerini sürdürürken, dün saat 21.00 sıralarında Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi’nde bulunan bir tekel bayinin arka tarafında içki satışı yapıldığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine ekipler, kepenkleri kapalı olan iş yerinin kapısını çaldı.
ARKA TARAFA MASA ATIP, ALKOL ALMAYA BAŞLADILAR
Kapının açılmaması üzerine çağrılan çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, arka tarafta masalara oturup alkol alan 14 kişi ile karşılaştı.
İş yeri sahibi H.A. ile içeride bulunan 13 kişiye toplam 48 bin 566 TL idari para cezası uygulandı.
Avcılar’da sokağa çıkma kısıtlamasında tekel bayinde içki içen 13 kişiye suçüstü VİDEO