Trafikten kurtulmak ilçe merkezine girerek ters yönde giden ve trafiği tehlikeye sokan sürücülere 1.339'ar TL ceza uygulandı.

Sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece yönüne yoğun trafik olduğunu gören bazı sürücüler, Avcılar Merkez Mahallesi yönüne girerek ters yolları tercih etti.

Ara sokaklardan geçip D-100'deki yoğunluğun olduğu noktaları aşmaya çalışan sürücüler, polis ekiplerini harekete geçirdi.

CEZA YAĞDI

Yollarında giden sürücüleri tehlikeye sokan ve ara sokaklarda da trafiğin kilitlenmesine neden olan sürücüler için Namık Kemal Caddesi'nde, trafik ekibi görevlendirildi. Trafik ekibi, ters yöne dönerek yollarına devam etmek isteyen sürücüleri tek tek durdurarak Karayolları Kanunu'nun 46/2H maddesi uyarınca ters yönde ilerledikleri için 1.339'ar TL ceza uyguladı.

POLİSİ GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜLER

Bazı sürücülerin, dönüş yaparken polisi fark edince geri çıkarak yollarına devam etmeye çalıştığı görüldü. Her sabah işlerine gitmek isterlerken karşılarına ters yönden gelen sürücüler nedeniyle çok zor durumda kaldıklarını, sık tartışma hatta kavgaların çıktığını belirten şoförler, uygulamadan memnun olduklarını, bunun sürekli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Avcılar'da ters yöne giren sürücülere ceza yağdı