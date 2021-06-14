Avcılar’da zehirlenen köpekleri, belediye ekipleri kurtardı

4 köpeğin zehirlendiği ihbarını alan belediye ekipleri, olay yerine intikal etti. Yapılan ilk müdahale ile 3 köpek kurtarılırken, 1 köpek yaşamını yitirdi.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde, 5 aylık 4 köpek zehirlenmiş halde bulundu.

4 köpek, ihbar üzerine bölgeye gelen Avcılar Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından köpekler, hayata döndürüldü.

Durum, polis ekiplerine bildirildi.

Olayla ilgili rapor hazırlandı.

BÖLGE ZEHİRDEN ARINDIRILDI

Köpekler, tedbir amaçlı İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürüldü.

Burada yapılan kontrollerde, ilk hızlı müdahale sayesinde yavruların hayatta kaldıkları belirlendi.

Köpeklerin bulunduğu bölgede, Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Bölge, zehirden arındırıldı.

"BİR KÖPEĞİN DURUMU AĞIRDI"

Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Pervin Kırmızı, yapılan işlemler hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İhbar üzerine ekiplerimiz hemen yola çıktı. 4 tane 5 aylık civarında yavru köpeği zehirlemiş olarak buldular. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ivedilikle rehabilitasyon merkezine getirildiler. Bir köpeğin durumu ağırdı maalesef kaybettik ama 3 köpeğimizin durumu daha iyi şimdi. Birinin kasti olarak zehirlediklerini düşünüyoruz. Ekiplerimiz bölgeye gittiklerinde hayvanların zehirlenmiş olduklarını gördüler zaten. Çok hızlı müdahalemizle 3 yavru köpek hayatlarına devam ediyor. Zehirlenmeler, trafik kazaları gibi acil durumlarda ekiplerimiz 24 saat müdahale edebiliyorlar.”





“OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise şu sözleri kaydetti:

“Dün aldığımız haberle büyük bir üzüntü yaşadık. 4 canımızın böylesine üzücü bir duruma maruz kalmış olmalarının, bir yavrumuzu kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Öte yandan alanında uzman veteriner ekiplerimizin hızlı ve başarılı müdahalesi sayesinde 3 canımızın ölümden kurtulmuş olması da tesellimiz oldu. Çalışma arkadaşlarıma çabaları için teşekkür ediyorum. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Her canlı için eşit hizmetler yürüten bir belediye olarak can dostlarımızın barınması, beslenmesi ve hepsinden önemlisi can güvenliği için ilk günkü gayret ve kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz."