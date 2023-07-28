Balıkesir'in Avşa Adası'ndan dönen yolcular, korku dolu anlar yaşadı...
Avşa Adası'ndan İstanbul'a hareket eden feribot kalktıktan bir süre sonra Marmara Denizi'nde fırtınaya yakalandı.
Feribotta bulunan ve korku dolu anlar yaşayan yolculardan bazıları ise baygınlık geçirdi.
Feribotun içerisine deniz suyu girdi
Korku dolu anları ise feribottaki başka bir yolcu cep telefon kamerasıyla kaydetti.
Feribotun içerisine deniz suyu girdiği görülürken, yolcuların korku dolu anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı. Normalde 3 saat süren yolculuk fırtına sebebiyle 4 saat sürdü.