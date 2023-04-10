Aybastı İlçe Devlet Hastanesi'nin müdür yardımcısına soruşturma açıldı 55 yaşındaki İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı’nın hastanede kaldığı, pijama, terlik gibi giysilerle dolaştığı ve odasında uyuduğu iddiaları üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Müdür yardımcısının savunması istendi.

DHA Ordu’nun Aybastı İlçe Devlet Hastanesi'nde 1,5 yıldır İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapan R.Ş.E.'nin, hastane içerisinde kendisine tahsis ettiği bir odada yaşadığı ileri sürüldü. 'Pijama ve terlikle geziyor' iddiası R.Ş.E.'nin, hastane içerisinde pijama, terlik gibi giysilerle dolaştığı ve odasında uyuduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 55 yaşındaki R.Ş.E.'nin, işlerinin uzadığı zamanlarda hastanede kaldığını söylediği bildirildi. Savunması istendi Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün de, hastaneye giderek incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Tüzün, R.Ş.E.'nin savunmasının istenildiğini ifade etti.