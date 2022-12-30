Ayder Yaylası'nda yayalaştırma çalışmaları sürüyor

Dağ yamacına 6 blok halinde 9'ar ve 12'şer katlı inşa edilen toplam 1650 araçlık otoparkın hizmete girmesiyle Ayder Yaylası, araç girişine kapatılıp yayalaştırılacak.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda, kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.

Yaylada, altyapı çalışmaları tamamlandı. Yaz döneminde yaşanan trafik sorununa çözüm için yayla girişinde dağ yamacına yapılan ve üzeri çimle kaplanmaya başlanan 6 blok halinde 9'ar ve 12'şer katlı inşa edilen toplam 1650 araçlık katlı otopark inşaatı büyük oranda tamamlandı.

DHA’nın haberine göre; dışarıdan görünmeyecek otoparkın hizmete girmesiyle yaylaya ulaşanlar, araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkabilecek. Elektrikli toplu taşıma araçlarıyla yayla merkezine ulaşılabilecek.

Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak

Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kotunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Huser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yayla araç girişi sınırlandırılarak yayalaştırılacak.

“2023'ün Mayıs ayında bitirilmesini planlıyoruz”

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Osman Direnç, 71 bin metrekare alanda yapımı süren 1650 araçlık otopark inşaatını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Direnç, otopark inşaatının bitmesiyle ziyaretçilerin araçlarını buraya park edip Ayder Yaylası'nı 'elektrikli shuttle' ile gezeceğini söyledi.

Direnç, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle yaz aylarında Ayder'e gelen ziyaretçileri taşıyan araçların oluşturduğu trafik, balata kokusu, gürültü, egzoz dumanı, bizi otoparkı planlamaya ve yapmaya zorunlu kılmıştır. Otoparkımız tamamen yol kotunun altında 2 yol arasındaki şevde planlanmıştır. Kesinlikle doğal parsellenmiş bir arsa üzerinde yapılmamıştır. Üstün mühendislik kurallarına uyularak zemin iyileştirme, diyafram duvarlar, geçici iksalar zorlukla yapılmıştır. 2023'ün Mayıs ayında bitirilmesini planlıyoruz.





“Ayder'i yayalaştırıyoruz diyebiliriz”

Bu otoparkın tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçilerimiz, kendi araçlarını veya onları taşıyan tur otobüslerini buraya park ederek buradan elektrikli 'shuttle'lar ile Ayder'in içine taşınacak ve yine ziyaretleri bittikten sonra tekrar geri alınacaklar. Doğal olarak Ayder'i yayalaştırıyoruz diyebiliriz.”

“Ayder'in en büyük sorunu otopark sıkıntısıydı”

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da Ayder'in en büyük sorununun otopark olduğunu belirterek, "Ayder, günlük 25 bin mobil insanın ziyaret ettiği, günlük 1000 ile 1500 aracın aynı anda gelebildiği bir bölge. Turizm merkezi olan Ayder'i atıl hale getiren araç egzozu ve kirliliğinden kurtarmak için böyle bir otoparka gerek duyuldu. Otoparkın karar ve yapım aşamasında Cumhurbaşkanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve daire başkanlarına teşekkür ederiz. Çünkü Ayder'in en büyük sorunu otopark sıkıntısıydı." diye konuştu.

Ücretsiz gezilebilecek

Otopark inşaatı bittikten sonra Ayder Yaylası'na gelenlerin akülü araçlarla gezme imkanı bulacağını belirten Haşimoğlu, "Bu bölgelere transit geçişlerin haricinde, Ayder'de herhangi bir araç parkı oluşmayacak. Araçları direkt otoparka alacağız. Araçta kaç kişi varsa onlara kart verilecek. Ayder ile Galer Düzü dediğimiz alanda yayaların serbestçe dolaşabildiği, insanların istediği şekilde gezebildiği bir alan olmuş olacak. Ayder araçlardan arındırılarak yayalara terk ediliyor. Vatandaşlar, verilen kartlarla uzun mesafelerde akülü arabalarla ücretsiz şekilde dolaşabilecek." ifadelerini kullandı.