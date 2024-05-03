Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

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Elazığ sallandı..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.

Merkez üssü olarak Sivrice ilçesi işaret edildi.

4 büyüklüğünde deprem

Saat 23.57 sıralarında yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu.

Derinliği 8.77 kilometre

AFAD depremin 8.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem, Elazığ merkezinde de hissedildi.

Elazığ Valisi: Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ekiplerin sahada tarama yaptıklarını belirtilerek, şunları söyledi:

Geçmiş olsun… Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar… Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.