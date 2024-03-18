Aydın'da 24 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı

DHA
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Kuşadası ilçesindeki makilikte kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.
24 göçmen 8 organizatör yakalandı
Bölgede çalışma başlatan ekipler, Yunanistan'a gitmek isteyen 24 kaçak göçmen ile organizatörler M.B., O.D., E.Ş., M.G., A.B., N.Y., Y.B., M.G.'yi yakaladı.
Bölgede ayrıca 2 bot, bot motoru, sürat teknesi, sürat teknesi motoru, 6 cep telefonu ve 3 otomobil ele geçirildi.
Organizatörler gözaltına alındı
Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 8 organizatörün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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