Aydın'da 24 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı Kuşadası ilçesinde Yunanistan'a gitmek isteyen 24 kaçak göçmen ile 8 organizatör gözaltına alındı.

DHA

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Kuşadası ilçesindeki makilikte kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.

24 göçmen 8 organizatör yakalandı

Bölgede çalışma başlatan ekipler, Yunanistan'a gitmek isteyen 24 kaçak göçmen ile organizatörler M.B., O.D., E.Ş., M.G., A.B., N.Y., Y.B., M.G.'yi yakaladı.

Bölgede ayrıca 2 bot, bot motoru, sürat teknesi, sürat teknesi motoru, 6 cep telefonu ve 3 otomobil ele geçirildi.

Organizatörler gözaltına alındı

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 8 organizatörün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)