Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası bünyesindeki ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Chobani Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya'yı kabul etti.
HAMDİ ULUKAYA'YI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ABD Ticaret Odası bünyesindeki ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Chobani Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya'yı kabul etti.
FENERBAHÇE FORMASI HEDİYE ETTİ
Ulukaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Samimi bir ortamda gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleşti.
TÜRKİYE-ABD TİCARET İLİŞKİLERİ GÜNDEMDEYDİ
ABD Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanlığı görevini de yürüten Ulukaya’nın, yatırım ve ticaret alanındaki temasları kapsamında Ankara’da bulunduğu belirtildi.
Kabulde, küresel ekonomik gelişmeler, karşılıklı yatırım imkanları ve özel sektör iş birliklerinin gündeme geldiği ifade edildi.
Türkiye’nin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve stratejik konumunun da görüşmede öne çıkan başlıklar arasında yer aldığı değerlendiriliyor.