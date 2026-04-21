Özgür Özel’den iktidara seçim çağrısı

CHP'de yer gün yeni bir skandal yaşanıyor; seçmen, her sabah CHP'li belediyelere yönelik yeni bir rüşvet, yolsuzluk ya da ahlaksızlık operasyonu ile uyanıyor.

Buna rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası bir erken seçimi kazanacaklarında ısrarlı.

İktidarın sandıktan çıkacak hukuk devletinden çekindiğini savunan Özel, “Sandığı getirin, millet karar versin.” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, gündeme ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, seçim çağrısını yineleyerek siyasi tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

"SANDIK KORKUSU YAŞIYORLAR"

Özel, iktidarın seçimle değişim ihtimalinden rahatsız olduğunu öne sürerek, “Asıl korkuları sandık. Allah’tan korkmamışlar ama sandıktan sonra ortaya çıkacak hukuk devletinden korkuyorlar.” ifadelerini kullandı.

YARGI VE SORUŞTURMALAR ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Partililere yönelik yürütülen soruşturmalara da değinen Özel, somut delil bulunmadığını savundu. Özellikle Onursal Adıgüzel üzerinden yürütülen süreci eleştiren Özel, “Ortada suç yok ama suç örgütü iddiası var.” diyerek tepki gösterdi.

SEÇİM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

CHP’nin gücünü milletten aldığını vurgulayan Özel, erken seçim talebini yineleyerek, “Korkmuyorsanız sandığı getirin. Millet karar versin; biz mi suçluyuz, siz mi iftiracı?” sözleriyle iktidara çağrıda bulundu.

BAHÇELİ'YE ARA SEÇİM TEPKİSİ

Özel, Devlet Bahçeli’nin ara seçimle ilgili açıklamalarını da eleştirerek ara seçime karşı çıkmanın Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. İktidara açık çağrıda bulunan Özel, “Hodri meydan, kendine güvenen çıksın karşımıza.” dedi.

Özel’in açıklamaları, Türkiye’de siyasi tartışmaların giderek sertleştiğini bir kez daha gözler önüne sererken seçim ve hukuk devleti vurgusu, önümüzdeki dönemin ana gündem başlıkları arasında yer almaya devam ediyor.