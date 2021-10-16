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    Aydın'da afetten etkilenen bölgelere acil müdahale yapıldı

    Akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış ve dolu nedeni ile olumsuz etkilenen bölgede iyileştirme çalışmaları başlatıldı
    • İHA
    • 16.10.2021 - 17:06
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    Aydın'da afetten etkilenen bölgelere acil müdahale yapıldı

    Meteoroloji tarafından yapılan dolu ve yağış uyarılarına rağmen bölge halkı mağduriyet yaşadı.

    Aydın Nazili'de akşam saatlerinde bağışlayan fırtınalı yağmurun ardından kentte afet yaşandı.

    Ev ve iş yerlerinin yanı sıra yollarda da hasar meydana geldi.

    ACİL MÜDAHALE TALİMATI VERİLDİ

    10 dakikalık yağışın ardından Ocaklı, Eycelli, Yeşildere, Yaylapınar ve Bağcıllı Mahalleleri felç oldu.

    Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ekibi ile birlikte incelemelerde bulunarak acil müdahale talimatı verdi.

    Aydın da afetten etkilenen bölgelere acil müdahale yapıldı #1

    YOLLAR KAPANDI

    Yoğun yağışlar öncesinde gerekli tüm önlemleri alan ekipler, afet sonrasında bölgeye ulaşarak kapanan yollara iş makineleri ile müdahale etti.

    Aydın da afetten etkilenen bölgelere acil müdahale yapıldı #2

    "HER ZAMAN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

    Selin yaralarını sarmak için gerekli tüm çalışmaların ivedilikle yapılacağını kaydeden Başkan Özcan, "Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aşırı yağışlar nedeniyle mahallelerimizde kapanan yollarımız oldu. Ekiplerimiz gün boyu müdahalelerini sürdürecek. Aydın Büyükşehir ve Devlet Su İşleri'ne bağlı ekiplere koordineli olarak çalışmaya devam ediyoruz. Nazilli Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

    Aydın da afetten etkilenen bölgelere acil müdahale yapıldı #3

    Aydın da afetten etkilenen bölgelere acil müdahale yapıldı #4

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