Aydın'da akaryakıt istasyonundaki kamyonette pitbull cinsi köpek paniği yaşandı Yakıt almak için gece saatlerinde istasyona giren sürücünün aracına sahipsiz Pitbull cinsi köpek bindi. Sürücü yaklaşık 6 saat veteriner hekim bekledi.

AA

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Aydın'ın Söke ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Kamyonet şoförü Ahmet Aydın, gece saat 01.00 sıralarında yakıt almak için istasyona gitti.

Bu sırada tasması bulunmayan ve terk edildiği tahmin edilen Pitbull cinsi köpek araca girdi.

Kamyonette bulunan Fırat Taşdemir de korkuyla kendisini dışarıya attı.

Ekipler müdahale edemedi

Tüm çabalarına rağmen köpeği kamyonetten indiremeyen Aydın, jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, köpeğin tehlikeli ırk olması nedeniyle müdahale edemedi.

Sabah 7'de yardıma geldiler

Gece olması nedeniyle hayvan barınağı görevlilerine ulaşamayan Aydın, olayı takip etmek üzere istasyona gelen gazetecilerin aracında sabahladı.

Köpek, saat 07.00 civarında istasyona gelen Söke Belediyesi veteriner hekimi tarafından uyutularak Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

"Mağdur kaldık"

6 saat boyunca yardım bekleyen Ahmet Aydın, köpeğin çevredeki insanlara zarar vermemesi için kamyonetin kapıları kapattıklarını, jandarma ve itfaiyeyi aradıklarını söyledi.

Aydın, "Kimse bir şey yapamadı. Mağdur kaldık bu şekilde. Normalde bunu çıkartabilirdik ama insanlar zarar görmesin diye yetkililerden çözüm bekledik." dedi.

İstasyon çalışanları ise tasmasız köpeği daha önce görmediklerini, yakınlardaki bir yerleşim yerinde terk edildiğini düşündüklerini ifade etti.