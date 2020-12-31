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    Aydın'da alkollü adam belediye binasına giremeyince çırılçıplak soyundu

    Güvenlik görevlisinin belediyeye girmesini engellemesi üzerine soyunup çırılçıplak kalan adam; sağlık ekiplerince sakinleştirilip, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 07:29
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 09:02
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    Aydın'da alkollü adam belediye binasına giremeyince çırılçıplak soyundu

    Aydın’ın Nazilli Belediyesi önüne gelen ve alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. (51), içeri girmek istedi.

    Güvenlik görevlisi tarafından belediyeye alınmayan Ersoy Ö., sinirlenip cam kapıyı yumruklamaya başladı.

    Ersoy Ö., daha sonra çırılçıplak soyunarak güvenlik görevlisine hakaret etmeye başladı.

    POLİS SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

    Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında hareketlerine devam eden Ersoy Ö.'yü gören vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.

    Belediye güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ersoy Ö.'yü sakinleştirmeye çalıştı.

    Aydın da alkollü adam belediye binasına giremeyince çırılçıplak soyundu #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Polislerin tüm çabasına rağmen, Ersoy Ö. uyarıları dikkate almadı.

    Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, polisin de yardımıyla ambulansa bindirilen Ersoy Ö. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Aydın da alkollü adam belediye binasına giremeyince çırılçıplak soyundu #2

    Aydın da alkollü adam belediye binasına giremeyince çırılçıplak soyundu #3

    Aydın da alkollü adam belediye binasına giremeyince çırılçıplak soyundu #4

    Aydın da alkollü adam belediye binasına giremeyince çırılçıplak soyundu #5

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