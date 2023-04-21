Aydın'da yakalanan şüphelinin evinden cephanelik çıktı Aydın Nazilli'de 2 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı. Evinden çıkan eşitli markalardaki tabanca, tüfek, mermi ve silah parçalarına el konulan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Aydın'da Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan Savaş Bağceli'nin (43) bayram için Nazilli'ye geldiği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler adresi belirlenen Bağceli'nin kaldığı eve baskın yaptı.

Şüpheli yakalanırken evde yapılan aramada çeşitli çap ve markalarda 12 tabanca, bir uzun namlulu otomatik tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile silah parçaları ele geçirdi.

Gözaltına alınan Bağceli, emniyet müdürlüğünde işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliye tutuklanarak cezaevine gönderildi.