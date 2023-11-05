Aydın'da başına saçma isabet eden kişi yaşamını yitirdi
DHA

Aydın'ın Germencik ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde Enver Eraslan (21), pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar yanındaki kuzeni Vahdet Üşüntü'ye (36) isabet etti.

Üşüntü, kanlar içerisinde yığılırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başına saçma isabet eden Üşüntü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üşüntü'nün cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Eraslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)