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    Aydın'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

    Boşanma aşamasındaki eşi Zehra Çiçek'i öldüren katil zanlısı M. Çiçek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 20.05.2022 - 14:43
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    Aydın'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

    Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde 55 yaşındaki M.Çiçek ile  boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Zehra Çiçek arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle M.Çiçek yanında bulunan silahla sokak ortasında Zehra Çiçek’e ateş etti.

    Olay yerinde can verdi

    Kanlar içinde yere yığılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Kıskıvrak yakalandı

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri 55 yaşındaki M.Çiçek'i kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

    İHA'nın haberine göre, zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Aydın da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü #1

    Aydın da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü #2

    Aydın da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü #3

    Aydın da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü #4


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