Ülkesine giden İranlılar, Amerika ve İsrail'e tepki gösterdi

Amerika ve İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları sürüyor.

İstanbul'da bulunan İranlılar ise ülkesine geri dönmek üzere otobüsleri doldurmuş durumda.

Otobüslerle ülkelerine gitmek için yola çıkan İranlılar, İsrail ve Amerika'ya tepki gösterdi.

"GİTMEYİ BEKLİYORUM"

İran'a yakınını gönderen bir kişi, "İstanbul'da yaşıyorum. Şu an geri dönmeyeceğim. Bizim vatandaşlar İran'a dönecek, çok sıkıntı yok. İrtibat yok. Gitmeyi bekliyorum." dedi.

"TRUMP VE NETANYAHU'YU PİŞMAN EDECEĞİZ"

İran'a yolcu götürecek olan otobüs şoförü Recep Bakiri, "Pişman olacaklar, yapacak bir şeyleri yok. Biz İran milleti olarak onları orada yakacağız. Gemilerini oraya dikeceğiz.

Trump'ı da oraya dikeceğiz, biz İranlıyız. Bizim silahlarımız var, dilimiz var, kökümüz var, köyümüz var, vatanımız var.

Biz vatanımızı seviyoruz. Vatanımız için canımızı da veririz. Ama Amerika'nın oraya gelmesini pişman edeceğiz.

"ONLARI YAKACAĞIZ"

Trump'ı ve Netanyahu'yu pişman edeceğiz. Onları yakacağız. Ben kaptanım, otobüs şoförüyüm.

Buradan 24 saat sürüyor. Haftada bir sefer yapıyoruz. Tahran'dan İstanbul'a uçaklar kapalı." şeklinde konuştu.