Mustafa Çiftçi: İran sınır kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yaşanmıyor

Orta Doğu'daki gerilim, bütün bölge ülkelerine yansıdı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran da misilleme hamlelerine hız verdi.

Oluşan tehlikeli ortam nedeniyle birçok vatandaş, güvenli bölgelere girmek için yola koyuldu.

TÜRKİYE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle Türkiye'ye göç riskine karşı her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Bakan Çiftçi, saldırıların başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile toplantı yaptıklarını, göç konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

90 BİN KİŞİLİK YER HAZIRLANDI

Çiftçi, olası senaryolara ilişkin hazırlıkların tam olduğunu, sınırlarda ilk etapta çadırlarda olmak üzere 90 bin kişiyi barındıracak kapasitede hazırlık bulunduğunu söyledi.

Çiftçi, "Bu hazırlıklar çadır kentler ve farklı bölgelerde kurulabilecek geçici barınma alanlarını kapsıyor." dedi.

"GİRİŞ ÇIKIŞ SAYILARI BİRBİRİ İLE DENGELİ"

Bakan Çiftçi, İran sınırında Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı valilerinin sınır kapılarındaki durumu yakından takip ettiğini belirterek, "Mesela 3 Mart'ta ülkemize giriş sayısı 2 bin 32, çıkış bin 966. 2 Mart'ta giriş bin 754, çıkış bin 938.

1 Mart'ta giriş bin 224, çıkış bin 591. 28 Şubat'ta 4 bin 823 kişi giriş yapmış, 5 bin 50 kişi çıkmış.

5 tane sınır kapısı var o bölgede. Giriş ile çıkışlar aşağı yukarı birbirini dengeliyor." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR HAREKETLİLİK YAŞANMIYOR"

Gümrük kapılarında durumun normal olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Olağanüstü sınırlarımızda bir artış yok. İl valilerimiz bunu takip ediyorlar. İran şu anda bizim tarafa kendi ülke vatandaşlarının çıkışını durdurmuş durumda, ona izin vermiyor.

Ama bizim vatandaşlarımız ve 3'üncü ülke vatandaşlarının çıkışına müsaade ediyor. Bizim taraftan da kendi ülke vatandaşlarının geçmesine müsaade ediyor. Bunların neticesinde stabil durum söz konusu.

Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yaşanmıyor. Yani şu anda tedirgin olmamızı gerektirecek durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.