Aydın'da çantasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

DHA
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...
Aydın'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde otogarda, şüphe üzerine M.Ç.’yi durdurdu.
Uyuşturucu ele geçirildi
M.Ç.'nin çantasında yapılan aramada, 506 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.
Tutuklandı
M.Ç., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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