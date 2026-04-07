Eskişehir'de Günyüzü Kaymakamı trafik kazası geçirdi: 1 ölü 2 yaralı

Eskişehir'de Günyüzü yolu Hamamkarahisar mevkiinde Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un (33) bulunduğu Muhammet K. idaresindeki otomobil, Mehmet Ali Tümer'in (62) kullandığı otomobil ile henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Araçların hurdaya döndüğü kazada Kurt ve şoförü yaralanırken diğer aracın sürücüsü ise hayatını kaybetti.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vefat eden sürücünün cenazesi incelemelerin tamamlanması sonrası morga kaldırılırken Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.