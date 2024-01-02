Aydın'da iş yeri hırsızları güvenlik kameralarına takıldı Aydın’ın Nazilli ilçesinde 31 Aralık 2023 günü iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, şüpheliler 2024’e cezaevinde girdi.

DHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 31 Aralık 2023 tarihinde sabah saatlerinde Ordu Caddesi ve Kıbrıs Caddesi üzerindeki iş yerlerine giren hırsızlar, iş yerlerinden para ve elektronik eşya çaldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki cadde üzerindeki bazı iş yerlerini de yokladıkları anlaşılan hırsızların kimliklerini tespit etti.

Hırsızların E.C.K ve F.T. isimli şahıslar olduğu görülürken, İl Asayiş Şube ile yapılan ortak operasyon neticesinde şahıslar yakalandı.

Cezaevine gönderildiler

Adliyede işlemleri tamamlanan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş yerlerine dadanan şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelilerden biri iş yerlerinden hırsızlık gerçekleştirirken, diğerinin ise kapıda nöbet tuttuğu görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)