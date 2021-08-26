Aydın’da itfaiye çavuşu, düğünü bırakıp takım elbise ile yangına koştu

Metruk binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını baldızının düğün merasimi sırasında öğrenen İtfaiye Çavuşu Serkan Kuru, takım elbiseleri ile bölgeye koşup alevlere müdahale etti.

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle 376 Sokak üzerindeki metruk binada, akşam saatlerinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sarınca yangın, çevredeki evleri de tehdit altına aldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli İtfaiye Çavuşu Akansel Serkan Kuru, yangını haber alınca baldızının düğün merasimini yarıda bırakıp, takım elbiselerle bölgeye koştu.

ÇATIYA TIRMANARAK SU SIKTI

Kuru, takım elbiselerle alevler içerisinde kalan binanın yanındaki evin çatısına tırmanarak alevlere su sıktı.

Kuru ve itfaiye personellerinin özverili çalışmaları ile yangın diğer eve sıçramadan kontrol altına alındı.

ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, evleri yanmaktan son anda kurtulan ev sahipleri, başta İtfaiye Çavuşu Kuru olmak üzere yangında canla başla görev yapan itfaiye personeline teşekkür etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İtfaiye Çavuşu Kuru’nun meslek aşkı ise takdir topladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.