Aydın'da 'kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık görevlisini darbetti

Rahatsızlanan eşini hastaneye getiren kişi, yardım etmek için iğne yapılan bölüme giren tıp teknisyenini "Erkeği erkek, kadını kadın muayene eder" diyerek, dövünce olay karakolda bitti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde rahatsızlanan eşini hastaneye getiren S.B. (25), müşahede odasına alınan eşine iğne yapan hemşireye yardım etmek için kapalı olan perdeyi açan tıp teknisyeni Mehmet Gürkan Ören'e tepki gösterdi.

İddiaya göre, sağlık görevlisinin üzerine yürüyerek, küfür ve hakaret eden S.B., "Sen niye içeriye giriyorsun, erkeği erkek, kadını da kadın muayene eder." dedikten sonra Ören'i darbetti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle uzaklaştırılan S.B., daha sonra çağrılan polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.