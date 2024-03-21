Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

İHA
Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli Mahallesi Işıklı Kavşağı'nda, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sepetli motosiklet, Denizli istikametine seyir halinde bulunan süt tankeri ile çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü öldü, eşi ağır yaralı
Feci kazada motosiklet hurdaya dönerken motosiklet sürücüsü Hasan Ali Özcan’ın, olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi.
Olay yerine gelen 112 Sağlık ve polis ekipleri, motosiklette bulunan diğer yaralıya müdahale ederek Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Motosiklet sürücüsünün eşi olduğu öğrenilen F.Özcan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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