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Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı Kuyucak ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumundaki kişi ise yaralandı.