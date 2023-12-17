Aydın'da köpeğini gezdirmeye çıkaran kadına pitbull saldırdı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İran uyruklu Maliheh Mojtahedsarabi (48) gezdirmeye çıkardığı köpeği ile tasmalı ve ağızlıksız dolaşan Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Mojtahedsarabi, hastanede tedaviye alındı.

DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde İran uyruklu Maliheh Mojtahedsarabi, Pekinez cinsi köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktı.

Bu sırada bir bahçede tasmalı ve ağızlıksız dolaşan Pitbull cinsi köpek yaklaşık 2 metrelik çitlerden atlayıp, Mojtahedsarabi ile köpeğine saldırdı.

Köpeğini korumaya çalıştı: Yaralandı

Mojtahedsarabi, bir süre Pitbull cinsi köpekten kendisini ve köpeğini korumaya çalıştı.

Büyük korku yaşayan Mojtahedsarabi'nin yardımına çevredekiler koştu.

Mojtahedsarabi'nin kolunu ısıran Pitbull cinsi köpek, çevredekilerin yardımıyla alandan uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı: Pitbull cinsi köpeğin sahibi emniyete götürüldü

Mojtahedsarabi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pitbull cinsi köpeğin sahibi polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)