Ankara'da öğretmenine pusu kurup bıçakladı: Öğrenci gözaltına alındı Elektronik sigarayla yakalanan öğrenci, durumu ailesine bildiren öğretmenini merdivenlerden bekleyerek bacağından yaralarken, olay yerine gelen polis ekiplerince yakandı. Yaralı öğretmen ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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İHA

Ankara’da öğrencinin öğretmene şiddetinde kan aktı...

Pursaklar’da yer alan bir lisede 17 yaşındaki lise 4’üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı.

Öğretmenine pusu kurup bıçakladı

Bunun üzerine müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi. Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı.

Çıkış kapısına yönelen Dinçer’e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı.

Tedavi altına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bacağına 12 dikiş atılan Dinçer’in tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındı

Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)