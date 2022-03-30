Aydın'da köpekten kaçan çocuk arabanın altında kaldı

Bisikleti ile okula giderken sokak köpeğinden kaçan çocuk, otomobilin altında kalarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı söylendi.

Başıboş köpek saldırılarının ardı arkası kesilmiyor.

Antalya’nın Serik ilçesinde 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, tedavi altına alındığı hastanede 23 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Yürekleri yakan olayın acısı sürerken, benzer bir olay da Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşandı. Meydana gelen olayda, ilkokul öğrencisi B.A. bisikleti ile okula giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİL EZDİ

Köpekten korkup kaçan B.A.'ya, A.Z.'nin kullandığı otomobil çarptı ve küçük çocuk otomobil altında kalarak yaralandı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ölümden dönen çocuğun tedavisi hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan üzücü olayın ardından Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç duruma tepki gösterdi.

"HEPİMİZİN HAYATI TEHLİKEDE"

Karacasu'da sokak köpeklerinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, "Sokak köpekleri ilçemizde çoğaldı. Bölgemizde köpek istilası var diyebiliriz. Her sokakta bir köpek ile mutlaka karşılaşıyoruz. Bu köpekler tütün, biber, domates ve benzeri fidelere, bahçelerimizde beslediğimiz tavuklar ile yumurtalarına da zarar veriyorlar. Dün de ilçemizde bir çocuğa saldırmışlar. Korkup kaçan çocuğa otomobil çarptı. Allah'tan hayati tehlikesi yok ama daha kötüsü de olabilirdi. Dün bu yaşandı ama önümüzdeki günlerde başka birine daha saldırmayacaklarının garantisi yok. Bir köpek köyü mü kurulur ya da barınağa mı götürülür bilmem ama böyle giderse bu üzücü durum son olmayacak. Çocuklarımız başta olmak üzere hepimizin canı tehlikede. Bu konuda yetkilileri göreve davet ediyorum. Eğer gereği yapılmazsa da gerekirse çocuklarımız ve çiftçilerimiz ile eylem yapar sesimizi daha gür çıkartırız." diye konuştu.



