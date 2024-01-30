Aydın'da korkutan patlama: Tüpçü dükkanı alev alev yandı Tüp bayisinde yaşanan patlama vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

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İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde felaketin eşiğinden dönüldü.

Y.E.T. isimli vatandaşa ait tüp bayisindeki tüpler, henüz bilinmeyen bir sebeple aniden patladı.

Tüpler bomba gibi patladı

Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içinde hararetlenerek dükkanı sardı.

Çevredeki vatandaşlar paniğe kapılırken itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekipler yangını kontrol altına aldı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevler daha fazla sıçramadan kontrol altına alıp, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

İşletmede büyük maddi hasar meydana gelirken, çıkan yangında şans eseri kimse yaralanmadı.

Kameralara yansıdı

Ekipler korkutan yangına ilişkin inceleme başlattı.

Olaya tanık olan vatandaşlar, patlama anını cep telefon kameraları tarafından anbean kayıt altına aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)