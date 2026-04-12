Tartışmalara son noktayı koydu! Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır sözleri

Ankara’da düzenlenen Trabzon Günleri’nin son gününde, Trabzonspor’un efsane ismi Şenol Güneş, ‘61 Sohbet’ programında söyleşi konuğu oldu.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Güneş, son dönemde yaşanan Uğurcan Çakır tartışmaları hakkında açıklamalar yaptı.

"UĞURCAN'LA GURUR DUYACAĞIZ"

73 yaşındaki Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Uğurcan bize hizmet etti, uzun yıllar sonra şampiyonluk yaşandı. Trabzonspor’da severek oynadı. Gitme aşamasına geldikten sonra kalması doğru değildi. Trabzonspor’a ekonomik katkı yaptı. Bizi temsil ediyor. Düşünün ki yarın Manchester’a veya Barcelona’ya gidecek. Gurur duyacağız. Sizler bir çoğunuz Trabzon’dan buraya geldiniz iş yapmıyor musunuz? Sizlerle de gurur duyuyoruz.