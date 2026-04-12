Tartışmalara son noktayı koydu! Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır sözleri

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şenol Güneş, sezon başında bordo-mavililerden Galatasaray'a rekor bir bonservisle transfer olan Uğurcan Çakır hakkında konuştu.
Ankara’da düzenlenen Trabzon Günleri’nin son gününde, Trabzonspor’un efsane ismi Şenol Güneş, ‘61 Sohbet’ programında söyleşi konuğu oldu.
Türk futbolunun önemli isimlerinden Güneş, son dönemde yaşanan Uğurcan Çakır tartışmaları hakkında açıklamalar yaptı.
"UĞURCAN'LA GURUR DUYACAĞIZ"
73 yaşındaki Güneş, şu ifadeleri kullandı:
Uğurcan bize hizmet etti, uzun yıllar sonra şampiyonluk yaşandı. Trabzonspor’da severek oynadı. Gitme aşamasına geldikten sonra kalması doğru değildi. Trabzonspor’a ekonomik katkı yaptı. Bizi temsil ediyor. Düşünün ki yarın Manchester’a veya Barcelona’ya gidecek. Gurur duyacağız. Sizler bir çoğunuz Trabzon’dan buraya geldiniz iş yapmıyor musunuz? Sizlerle de gurur duyuyoruz.
GALATASARAY'A REKOR BEDELLE GİTTİ
Trabzonspor'un kalesini uzun yıllar boyunca koruyan ve bordo-mavili takımla şampiyonluklar yaşayan 30 yaşındaki Uğurcan Çakır, sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.
Sarı-kırmızılılar, milli kaleciyi kadrosuna katmak için Trabzonspor'a 27.5 milyon euro ödeme yapmıştı.
15 milyon euro piyasa değerindeki Uğurcan, bu sezon 38 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda kalesinde 38 gol gördü.
Başarılı eldiven, 14 müsabakada ise kalesinde gol izni vermedi.