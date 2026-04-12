MSB'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı

İsrail Gazze'de 70 binden fazla sivili katlettikten sonra şimdi de İran ve Lübnan'da katliamlarına devam ediyor.

Türkiye ateşkes için elini taşın altına koyarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, küstah ifadelerle yeni bir gerilim ateşi yakma derdinde.

İki kana susamış İsrailli yönetici bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin açıklamalarda bulundu

Erdoğan'ı hedef alan bu alçak açıklamaların ardından Türkiye'den de tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda; Milli Savunma Bakanlığı'ından da (MSB) manidar bir paylaşım geldi.

"HERKESİN SÖZÜ BİZ KONUŞANA KADARDIR, TARİH İYİ BİLİR"

Milli Savunma Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla bir araya geldiği kareyi "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır. Tarih iyi bilir" notuyla paylaşarak İsrail'e dikkat çekici bir mesajda bulundu.

Söz konusu bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X'te bulunan hesabından bir paylaşımda bulundu.

Netanyahu bu paylaşımında İran ve vekil güçlerine yönelik savaşa devam edeceklerini belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah açıklamalarda bulunmuştu.

Bu alçak paylaşım sonrası MSB'den gelen bu mesaj ise dikkat çekti.