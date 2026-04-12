Haiti'de tarihi kalede izdiham: En az 30 kişi hayatını kaybetti

Karayip ülkesi olan Haiti'de facia...

19. yüzyıldan kalma Laferrière Kalesi'nde, cumartesi günü öğrenciler ve ziyaretçilerin yoğunluğu sırasında izdiham yaşandı.

Kaleye giriş bölümünde meydana gelen izdihamın, yağışlı hava koşulları nedeniyle daha da kötüleştiği belirtildi.

KİMLİKLERİ PAYLAŞILMADI

Haiti Cumhurbaşkanı Vekili Alix Didier Fils-Aimé yaptığı açıklamada, olay sırasında çok sayıda gencin bölgede bulunduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Ancak yetkililer henüz yaşamını yitirenlerin kimliklerine ilişkin detay paylaşmadı.

KURTAMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sivil savunma yetkilileri ise facianın özellikle giriş noktasındaki yoğunluk ve kontrolsüz kalabalık nedeniyle meydana geldiğini vurguladı.

Olayın ardından bölgede kurtarma ve inceleme çalışmaları sürerken, yetkililer benzer trajedilerin yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

TARİHİ LAFERRİERE KALESİ

19. yüzyılda inşa edilen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Laferrière Kalesi, Haiti’nin en önemli turistik noktalarından biri olarak biliniyor.

Eski köleler tarafından inşa edilen yapı, ülkenin sömürgeciliğe karşı verdiği mücadelenin simgelerinden biri olarak görülüyor.