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    Aydın'da kullanılmayan bir binada yangın çıktı

    Binada çıkan yangın mahalleyi dumana boğdu. Alevlerle boğuşurken yorgun düşen itfaiye erlerine su ikram eden Ecrin Bora, örnek davranışı ile takdir topladı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 15:39
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    Aydın'da kullanılmayan bir binada yangın çıktı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde kullanılmayan 3 katlı bir binada, saat 12.30 sıralarında çatıdan alevler yükseldi.

    Yangını gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına altı.

    BÜYÜK HASAR OLUŞTU

    Yangında ahşap çatı tamamen yanarken, binada da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    Aydın da kullanılmayan bir binada yangın çıktı #1

    BİNADAKİ ÇALIŞMALARA KATILDI

    30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi tatilde olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, yangını haber alır almaz olay yerine geldi.

    Bir süre ekipleri koordine eden Adanır, itfaiye erleri ile birlikte binadaki çalışmalara katıldı.

    Aydın da kullanılmayan bir binada yangın çıktı #2

    NEFES NEFESE DIŞARI ÇIKTILAR

    Yangın sırasında alevlerle boğuşan itfaiye erleri, sıcak havanın da etkisi ile ter içerisinde kaldı.

    İtfaiyecilerin canla başla çalışarak alevleri kontrol altına aldıktan sonra ekipler, nefes nefese kendilerini dışarı attı.

    Aydın da kullanılmayan bir binada yangın çıktı #3

    11 YAŞINDAKİ ECRİN İTFAİYE ERLERİNE SU İKRAM ETTİ

    Mahallede yaşayan 11 yaşındaki Ecrin Bora, yangında yorulan itfaiye erlerine bakkaldan aldığı suları teker teker su dağıttı.

    Ecrin'in bu davranışı takdir toplarken, ekipler duyarlılığından dolayı küçük kıza teşekkür etti.

    İtfaiye erlerinin yorulduğunu görünce dayanamadığını ifade eden Ecrin Bora, "Hepsi yangını söndürmek için uzun zamandır çalışıyorlardı. Ben de uzaktan onları izliyordum. Yorulduklarını ve susadıklarını gördüm. İtfaiyeci abilere su getirerek yardımcı olmak istedim. Onlar iyi ki varlar." diye konuştu.

    Aydın da kullanılmayan bir binada yangın çıktı #4

    ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

    Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatılırken, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da kullanılmayan bir binada yangın çıktı #5

    Aydın da kullanılmayan bir binada yangın çıktı #6

    Aydın da kullanılmayan bir binada yangın çıktı #7

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