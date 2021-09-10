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- Aydın’da, lastik botla sürüklenen 27 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın’da, lastik botla sürüklenen 27 kaçak göçmen kurtarıldı
Didim ilçesinde, denizde lastik botla sürüklenen 27 kaçak göçmenin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Kaçak göçmenler, güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.
- DHA
- 10.09.2021 - 09:57
Aydın’ın Didim ilçesinde bir grup kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım talebinde bulundu.
Ekipler, lastik bot içinde denizde sürüklenmekte olan 27 kaçak göçmeni kurtarabilmek için harekete geçti.
İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ
Didim açıklarında kurtarılan kaçak göçmenler, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.