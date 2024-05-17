Aydın'da motosiklet sürücüsü, havuzda ölü bulundu Nazilli ilçesinde Adem Karataş (41), süs havuzunda güvenlik görevlileri tarafından ölü bulundu.

İHA

Bu sabah saat 06.00 sıralarındaAydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde bir AVM'nin güvenlik görevlisi, devriyeye çıktığı sırada süs havuzunun içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Motosiklet sürücüsü, havuzda ölü bulundu

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemede süs havuzuna yakın bir alanda motosiklet bulundu. Ekiplerce ölen kişinin motosiklet sürücüsü Adem Karataş olduğu tespit edildi.

Kaza yapıp havuza düştüğü tahmin ediliyor

Karataş'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karataş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çapıp, süs havuzuna düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)