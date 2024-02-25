Aydın'da motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 1'i ağır 3 yaralı Aydın Kuşadası'nda motosikletlerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydan gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan S.B., motosikletiyle evine giderken H.B.K. (15) yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Savrulan motosikletlerden düşen S.B., H.B.K. ve Y.K. (15) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan S.B., Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşananlar kamerada

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde iki motosikletin kafa kafaya çarpışma anı ve sonrasında motosikletlerde bulunan şahısların savrularak düşmeleri yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)