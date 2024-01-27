Aydın'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 12 kg metamfetamin ele geçirildi Aydın'da narkotik ekiplerinin bir tıra düzenledikleri operasyonda valize gizlenmiş 12 kilogram 660 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi bulundu.

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İHA

Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucuyla mücadele devam ediyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespitinin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Ekipler, Efeler ilçesi Ovaeymir mevkisinde seyreden bir tırı yapılan takip sonucu durdurdu.

12 kg metamfetamin bulundu

Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 7 parça halinde 12 kilogram 660 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan F.E. (54), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)