İHA
Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucuyla mücadele devam ediyor.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespitinin ardından operasyon için düğmeye bastı.
Ekipler, Efeler ilçesi Ovaeymir mevkisinde seyreden bir tırı yapılan takip sonucu durdurdu.
12 kg metamfetamin bulundu
Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 7 parça halinde 12 kilogram 660 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan F.E. (54), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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