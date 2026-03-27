Trump: CIA, İran’ın yeni dini liderinin eşcinsel olduğunu söyledi

İran'a karşı İsrail ve ABD'nin başlattığı savaş devam ederken, propaganda savaşları da sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, CIA tarafından kendisine verilen bir istihbarat brifinginde İran’ın yeni ayetullahı olarak gösterilen Mücteba Hamaney hakkında dikkat çekici bir değerlendirme paylaşıldığını söyledi.

"ALİ HAMANEY'İN OĞLU EŞCİNSEL"

Trump, istihbarat kurumunun Hamaney’in eşcinsel olduğu yönünde bilgi verdiğini doğruladığını ifade etti.

İddia ilk olarak New York Post tarafından 16 Mart’ta gündeme getirildi. Gazetenin haberine göre CIA, İran’ın eski dini lideri Ali Khamenei’nin, oğlunun cinsel yönelimi nedeniyle kendisinin yerine geçmesi konusunda tereddütler taşıdığına inanıyor.

Haberde ayrıca, istihbarat değerlendirmelerinde genç Hamaney’in çocukluk döneminde ders aldığı erkek öğretmeniyle uzun süreli bir ilişki yaşadığı iddiasının da yer aldığı ileri sürüldü.

"CIA BENİ BİLGİLENDİRDİ"

Trump, Fox News’te katıldığı bir programda konuya ilişkin soruya yanıt verirken CIA’den böyle bir bilgilendirme aldığını belirtti.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Evet, bunu söylediler. Ama bunun sadece onların söylediği bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Sanırım bunu dile getiren birçok kişi var. Bu da o ülke açısından pek iyi bir başlangıç sayılmaz.

FİLİSTİN YANLISI GRUPLARA ELEŞTİRİ

Röportaj sırasında Trump, sözlerini Filistin yanlısı feminist ve LGBT+ destekçilerine yönelik eleştirilere yöneltti.

Trump, “Filistin için kadınlar” sloganını kullanan gruplara değinerek, “Kadınların yüzlerini tamamen kapatmadıkları takdirde öldürüldüğü bir yerde kadınlar adına Filistin’i savunanları gördüğümde kendi kendime gülümsüyorum.” dedi.

Aynı şekilde “Filistin için eşcinseller” sloganını kullanan gruplara da değinen Trump, “Orada eşcinselleri öldürüyorlar. O yüzden ‘Filistin için eşcinseller kim?’ diye soruyorum.” ifadelerini kullandı.