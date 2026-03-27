Türkiye, Elon Musk'ın Starlink'lerine izin verecek mi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması tarafından üretilen Starlink'ler dünyanın farklı noktalarında kullanılıyor.

İnternete erişim kolaylığı olarak gösterilen Starlink'ler birçok ülkede güvenlik sorunlarına da neden oluyor.

Amerika'nın çıkarları doğrultusunda kullanılan Starlink'ler kullanılan ülkelerin milli güvenliğini riske atabiliyor.

Bunun son örneğini Venezuela'da ve İran'da tüm dünya gördü.

Amerika'nın savaş açtığı yönetime karşı ayaklananlara Starlink'ler ile internet destekleri sağlandı.

Hafızalarda yerini koruyan bu olayların üzerine şaşırtıcı bir açıklama geldi.

TÜRKİYE YEŞİL IŞIK YAKACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması ile görüşme yapıldığını açıkladı.

Sayan, "SpaceX firmasının Starlink'i, Amazon'un Kuiper'ı başta olmak üzere bu firmalarla fuar çerçevesinde görüşmelerimizi yaptık. Bunların sistemlerinin Türkiye'de ne tür regülasyonlara tabi olmaları gerektiği, güvenlikle ilgili gereksinimlerimiz, bu konuda bilgilendirmeleri yaptık. Onların bizim başta güvenlik olmak üzere bu regülasyonlara uyum sağlamaları durumunda bir yol haritası sunulabileceği konusunda görüşmelerimizi yaptık ve devam ediyoruz" diye konuştu.

Starlink anteni olan biri yerel telekom altyapısına ihtiyaç duymadan internete bağlanabilir.

Bu da bazı ülkeler için şu riski doğurur:

Devletin internet erişimini kontrol etmesi zorlaşır.

Sansür veya erişim kısıtlamaları etkisiz hale gelebilir.

Kriz veya savaş durumunda devletin iletişim kontrolü zayıflar.

Bu nedenle Çin, İran ve Rusya, Starlink'e karşı çok fazlasıyla dikkatli...