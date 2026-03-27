Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt vücut geliştirme şampiyonası seçmelerinde ter döktü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt'a destek olmak için Milli Takım seçmelerine katıldı. Eşine destek veren Akalın, 'Gurur duyuyorum' dedi.
Türk pop müziğinin usta isimlerinden Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası kapsamında düzenlenen milli takım seçmelerine katıldı.
OKAN KURT'UN YANINDA OLDU
Ünlü şarkıcı Demet Akalın da organizasyonda yer alarak eşi Okan Kurt'u yalnız bırakmadı.
Yarışmayı izleyiciler arasından takip eden Akalın'ın, Kurt'a moral verdiği görüldü. Demet Akalın, eşine tribünden destek verdi.
Okan Kurt'un mili takım seçmelerindeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Seçme sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi