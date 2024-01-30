Aydın'da otobüs sürücüsü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Aydın'da belediye otobüsü sürücüsü yolda rahatsızlık geçiren vatandaşı güzergahtan çıkarak hastaneye yetişirdi. Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Aydın'da geçtiğimiz günlerde Efeler-Koçarlı seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan İdris Gümüş, aniden rahatsızlandı.

Yolcunun rahatsızlandığını fark eden otobüs şoförü Refik Özdemir, güzergahtan çıkarak Gümüş'ü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

"Kendisine minnettarım"

Burada tedavisi yapılan ve taburcu olan Gümüş, kendisini hastaneye yetiştirdiği için Özdemir'e minnettar olduğunu söyledi.

Gümüş, "Bir arkadaşım için Çakırbeyli Mahallesi'ne gittim. Dönüş yolunda belediye otobüsüne bindim. Ovaeymir Mahallesi kavşağını geçtikten sonra bir anda kendimi kaybettim. Şoför beni alarak direk hastaneye götürmüş. Kendisine minnettarım" dedi.

"İyi olması bizleri sevindirdi"

Özdemir ise "9 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapıyorum. O gün yaşlı bir amcamızı ben önce engelli sandım. Kasılmaya başladı. Ben de kalp krizi veya beyin kanaması geçirdiğini düşündüm. Yolculardan biri de 'Ambulans çağırsak zaman kaybı olur' dedi. Bende otobüsle direk hastaneye kadar götürdüm. İyi olduğunun haberini aldık. İyi olması bizleri sevindirdi" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)