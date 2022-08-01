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    Aydın'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Olkan Yetişkin’in kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Yetişkin ile yanındaki 1 yolcu, hurdaya dönen araçtan sağ çıkamadı.
    • 01.08.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 09:33
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    Aydın'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

    Aydın’ın Çine ilçesinde otomobili ile seyir halinde olan Olkan Yetişkin (30), Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksek Okulu yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Otomobil hurdaya döndü

    Sürücü Yetişkin ve araçtaki Batuhan Sönmez'in (19) hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yapan otomobilin ise tamamen hurdaya döndüğü görüldü.

    Kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi

    AA’nın haberine göre; araçtan çıkarılan cenazeler, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Öte yandan, kazayı duyan Yetişkin ve Sönmez'in yakınları sinir krizi geçirdi.

    Aydın da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü #1


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