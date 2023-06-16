Aydın'da otomobil sulama kanalına uçtu Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Sürücü, çevredekilerin dikkati sayesinde boğulmaktan son anda kurtuldu.

İHA

Seyir halindeydi, bir anda kontrolü kaybetti, savrulmaya başladı…

Kendini aracıyla birlikte sulama kanalında buldu.

Ölümden kıl payı kurtuluşun hikayesi Aydın’ın Efeler ilçesinde yazıldı…

Sulama kanalına uçtu

Çeştepe Mahallesi Küme Evleri mevkisinde seyir halinde olan A.Y., saat 15.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü 09 U 3500 plakalı otomobili ile savrulmaya başladı.

Araç yol kenarındaki telleri kırarak, sulama kanalına uçtu.

Ölümden döndü

Kazaya şahit olanlar, hemen yardıma koştu.

Çevredekilerin dikkati sayesinde kanaldan çıkartılan sürücü ölümden döndü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tahkikat sürüyor

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, herhangi bir başka kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de, gerekli kontrolleri sağladıktan sonra bölgede durum normale döndü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.