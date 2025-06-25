Aydın'da otomobil sürücüsü kendisine çarpan traktörü dakikalarca kovaladı

Aydın'ın Didim ilçesi filmleri aratmayan görüntülere sahne oldu.

Mersindere Mahallesi üzerinde yaşanan olayda alkollü traktör sürücüsü, otomobile arkadan çarptı.

ÖNCE ÇARPTI, SONRA KAÇTI

Çarpma sonrasında traktör sürücüsü olay yerinden kaçmaya başladı.

OTOMOBİL SOFÖRÜ EN SONUNDA YAKALADI

Traktörün peşini bırakmayan otomobil sürücüsü, traktör sürücüsünü boş arazide önüne keserek durdurdu.

Tarlaya giren otomobil sürücüsünü takip eden bir başka araçtan ise kovalamaca anları cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin incelemesi neticesinde traktör sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışma neticesine alkollü traktör sürücüsüne "Alkollü araç kullanmaktan, sürücü belgesi olmaması, muayene eksikliği ve kaza yerinden kaçmaktan dolayı toplam 36 bin 978 TL" cezai işlem uyguladı.